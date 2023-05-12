Недвижимость

ВТБ: число заявок на имущественный вычет выросло в два раза

Клиенты ВТБ с начала года направили почти 120 тыс. заявок на получение имущественного вычета через ВТБ Онлайн. Это в два раза больше, чем за весь прошлый год. Объем выплат в нынешнем году приблизился к 3 млрд рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

За первые пять месяцев года сервисом по возврату уплаченных за покупку недвижимости налогов в ВТБ воспользовалось более 50 тыс. человек. Это в два раза больше, чем за весь 2022 год. С момента запуска услуги в ВТБ Онлайн в 2021 г. общая сумма, выплаченная ФНС на счета клиентов банка, превысила 4,2 млрд рублей.

Наибольшим спросом упрощенный возврат имущественного налога пользуется у клиентов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также в Московской и Новосибирской областях и республике Татарстан.

«Сегодня каждый десятый ипотечный заёмщик банка получает имущественный вычет через сервис в ВТБ Онлайн и спрос на эту услугу продолжает активно расти. В нынешнем году мы предоставили нашим клиентам возможность подать заявки раньше традиционного срока – не с марта, а с января. Это позволило им получить средства раньше и спланировать крупные траты в первом полугодии, например, на отпуск или на ремонт. Ожидаем, что по итогам 2023 года каждый пятый заёмщик в ВТБ, имеющий право на оформление налогового вычета, сделает это через наш сервис», – сказал начальник управления «Государственные услуги» ВТБ Святослав Агеев.

Сервис по упрощенному оформлению налоговых вычетов в ВТБ Онлайн в партнерстве с Федеральной налоговой службой заработал в 2021 году. Он позволяет клиентам, оформившим ипотеку в ВТБ, бесплатно подавать онлайн-заявки на получение имущественного вычета в несколько кликов. При этом не требуется заполнять 3-НДФЛ и подавать ее в налоговую инспекцию, собирать документы и посещать отделения ФНС.