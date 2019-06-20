Политика

Два кандидата претендуют на пост главы Пушкиногорского района

О намерении участвовать в выборах на пост главы Пушкиногорского района на сегодняшний день заявили два кандидата - Дмитрий Волконский и Алексей Воронов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области, оба претендента – самовыдвиженцы.

Дмитрий Волконский, 1974 года рождения, имеет среднее профессиональное образование. Основное место работы - региональная благотворительная общественная организация социальной помощи Д.В. Волкноского.

Алексей Воронов, 1976 года рождения, получил высшее образование, является пенсионером МВД.

Оба кандидата – жители Пушкиногорского района.

Напомним, в Псковской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года глав выбирают в шести муниципальных районах: Бежаницком, Дновском, Новоржевском, Пушкиногорском, Пустошкинском и Усвятском.

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Заявки от кандидатов принимаются до 18 июля, кроме Дновского района – там кандидаты могут подать документы вплоть до 21 июля.