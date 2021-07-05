Политика

Глава Центризбиркома выступила за перенос единого дня голосования

Руководитель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова считает, что единый день голосования следует перенести на школьные каникулы. Об этом сообщает ТАСС.

«Я считаю, что выборы можно проводить в школах. Но лучше единый день голосования перенести с сентября на то время, когда в образовательных учреждениях проходят каникулы», — заявила Элла Памфилова.

Она пояснила, что считает такой перенос целесообразным, так как в учебных заведениях находится половина всех избирательных участков по стране. Для реализации задумки глава ЦИК предлагает унифицировать и привести к единому знаменателю даты проводимых каникул, выбрав, например, неделю в октябре или апреле. Как отмечает Газета.ру, по действующему законодательству, выборы проходят в единый день голосования, который приходится на третье воскресенье сентября.