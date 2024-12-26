Политика

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Что год грядущий нам готовит?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Соведущие передачи Александр Савенко, Константин Калиниченко и Андрей Маковский обсудят с радиослушателями самые интересные и резонансные темы общественно-политической жизни. Сегодня в центре внимания «соображальщиков» наиглавнейший вопрос наступившего года - что год грядущий нам готовит?

Телефон прямого эфира: 56-73-72.

Начало программы в 13.00. Видеотрансляцию из студии можно посмотреть в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.