Политика

«Обратный отсчет»: Антон Минаков об итогах 2021 года и будущем ЛДПР. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 17 декабря. Сегодня в гостях у ведущего Александра Савенко - депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.

Каким уходящий год был для лидера псковских либерал-демократов? Насколько эффективно, по его мнению, власти справляются с пандемией коронавируса? Как Антон Минаков оценивает формат формат взаимоотношений областного Собрания, в том числе представителей оппозиционных партий, с исполнительной властью? Каким гость студии видит будущее ЛДПР? На чем региональное отделение партии сосредоточит свои усилия в 2022 году?