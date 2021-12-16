Политика

Антон Минаков о взаимоотношениях с властью: У нас нет конфликтов и панибратства

Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) прокомментировал взаимоотношения партии с региональной администрацией.

«Что касается взаимоотношений с губернатором, с администрацией, могу сказать, что у нас стандартные, спокойные, рабочие отношения. У нас нет конфликтов и панибратства. Через депутатские запросы по линии комитетов по здравоохранению, по имуществу вопросы и обращения наших граждан решаются достаточно быстро. Где губернатор может пойти навстречу, он идет», — сказал политик.

Антон Минаков подчеркнул, что первоочередная задача партии — решать вопросы граждан, реагировать на их обращения.