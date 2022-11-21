Политика

Кадровые изменения в администрации Пскова только начались — Борис Елкин

Кадровые изменения в администрации города Пскова только начались. Об этом глава города Борис Елкин заявил в программе «Собственной персоной» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Какие-то из них носят рядовой характер, какие-то - вынужденный. В первую очередь, будут изменения в плане заместителей. Например, появился новый заместитель, который в подведомственном учреждении занимался вопросами стройки», - рассказал глава города. Речь шла о Виталии Сухинском, уточнил ведущий программы Константин Калиниченко.

Также изменение произошло и в работе первого заместителя главы администрации Ирины Ивановой, основная работа которой заключалась в сфере градостроительства и туризма. Сейчас она курирует дополнительно сферу ЖКХ.