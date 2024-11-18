Общество

«Единая Россия» и Союзмаш передали новый УАЗ псковским десантникам

21 ноября руководитель регионального исполнительного комитета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Адамчук и представители регионального отделения «Союза машиностроителей России» передали военнослужащим 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии новый автомобиль УАЗ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

«Мы передали военнослужащим псковской дивизии новый УАЗ, он будет направлен нашим бойцам, которые находятся на территории СВО», – рассказал Максим Адамчук.

Напомним, партийцы, сторонники и просто неравнодушные жители Псковской области регулярно передают гуманитарную помощь и имущество, которое не входит в стандартный набор Минобороны РФ, военнослужащим, принимающим участие в СВО, и жителям территорий, на которых ведутся боевые действия.