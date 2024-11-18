Общество

Псковский блогер стала победителем образовательной программы «Медиалаборатория»

Блогер Нина Витковская из Псковской области стала победителем образовательной программы «Медиалаборатория» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото предоставили в правительстве Псковской области

Автор канала «Классика в твоем плейлисте» Нина Витковская популяризирует классическую музыку, в своем блоге рассказывает про интересные факты, дает понятные лекции на сложные темы, делится новыми треками для своего плейлиста, обозревает музыкальные места России, куда интересно приехать, а также рекомендует фильмы, книги и сериалы про композиторов и исполнителей. Нина выступает спикером всероссийских и международных фестивалей классической музыки, организует культурные мероприятия в своем регионе.

«Образовательная программа "Медиалаборатория“, которую в 2024 году запустил "ТопБЛОГ“ президентской платформы "Россия — страна возможностей“ — это, в первую очередь, прикладные знания, которые можно применять здесь и сейчас, делая свой контент лучше и радуя своих подписчиков. Спасибо проекту за работу и возможности», — поделилась Нина Витковская.

Всероссийский образовательный проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и помогает заинтересованным в своем развитии авторам построить карьеру в медиаиндустрии. На участие в новом четвертом сезоне проекта поступили заявки от 30 тысяч человек из всех субъектов России, 113 из них — жители Псковской области.

Для участников были открыты два направления — образовательный трек «Медиалаборатория» и конкурс для тематических блогеров «Спецноминации 2.0». Участники освоили ключевые знания и навыки, необходимые для тех, кто стремится к профессиональному развитию в мире медиа.

Образовательный трек «Медиалаборатория» проекта «ТопБЛОГ» стартовал в апреле этого года. Курс охватил более 60 тем о деталях работы на отечественных площадках, лекции также помогли участникам преодолеть свои страхи, выйти на большую аудиторию, прокачать ораторское искусство, узнавать основные инструменты продвижения, основы продакшна и постпродакшна. В качестве спикеров выступили Роман Каграманов, Карина Кросс и другие популярные блогеры.

На всех этапах обучения авторов поддерживали эксперты: блогеры, журналисты, руководители медиаагентств, специалисты социальных сетей. Они проверяли созданный участниками контент в социальных сетях, составляли рейтинг лучших авторов, а также давали блогерам рекомендации по развитию своих каналов.

Лучшие участники по итогам прохождения образовательной программы «Медиалаборатория» отправятся на медиафорум проекта «ТопБЛОГ», который пройдет 6—8 декабря в Москве. Авторов ждет масштабная деловая и образовательная программы, встречи с лидерами медиа, мастер-классы от популярных блогеров и обмен опытом и вдохновением с авторами со всей России. На медиафоруме также будут подведены итоги 4 сезона проекта «ТопБЛОГ» и объявлены имена победителей конкурса для тематических блогеров «Спецноминации 2.0».