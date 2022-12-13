Политика

Лидер псковских эсеров обозначил задачи партии на 2023 год

Задачи псковских эсеров на 2023 год обозначил председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!» Олег Брячак в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы очень активно работаем над теми задачами, которые, на наш взгляд, первостепенны для депутатов. Наша работа направлена на решение вопросов наших граждан. В каждом районе области у нас есть представительство партии, не прекращается работа по приему граждан, заявлений. Чиновники в правительстве нас слышат», – отметил Олег Брячак.

Он напомнил радиослушателям, что в Пскове представительство партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду!» находится на улице Яна Фабрициуса, 6а.

Олег Брячак подчеркнул, что партийцы не прекращают активную работу, их «видно и слышно» как на политической арене, так и в обществе. «От активности депутата зависит ведь и работа местных властей. Любая политическая сила стремится получить власть. Она реализовывает видение развития муниципалитета», – добавил гость студии.