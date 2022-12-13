Лидер псковских эсеров обозначил задачи партии на 2023 год

Задачи псковских эсеров на 2023 год обозначил председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!» Олег Брячак в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он напомнил радиослушателям, что в Пскове представительство партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду!» находится на улице Яна Фабрициуса, 6а.
Олег Брячак подчеркнул, что партийцы не прекращают активную работу, их «видно и слышно» как на политической арене, так и в обществе. «От активности депутата зависит ведь и работа местных властей. Любая политическая сила стремится получить власть. Она реализовывает видение развития муниципалитета», – добавил гость студии.