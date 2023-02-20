Политика

Послание Путина парламенту пройдет без иностранных гостей

Иностранные гости не были приглашены на оглашение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Традиционно там будут присутствовать парламентарии, также среди гостей - участники специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Иностранные гости не приглашались», - сказал он журналистам на брифинге в понедельник, пишет ТАСС.

В целом, по словам представителя Кремля, состав участников этого мероприятия достаточно традиционный: значительная часть гостей - это депутаты и сенаторы. «Будут там и участники специальной военной операции», - отметил Песков, добавив, что приглашены и многие другие.

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. Мероприятие состоится в Гостином дворе в Москве.