Политика

Онлайн-голосование на выборах-2023 могут применить более чем в 20 регионах

Дистанционное электронное голосование могут применить в 20-25 регионах России в ходе избирательной кампании 2023 года, сейчас Центральная избирательная комиссия продолжает отбор и оценку возможностей субъектов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Мы знаем точно, что более 20 регионов будут использовать систему ДЭГ на предстоящих в сентябре выборах. Сейчас продолжается процесс отбора и оценки возможностей субъектов. Ближе к открытию избирательной кампании – уже в начале июня – мы точно определимся с регионами, которые будут применять онлайн-голосование. Я думаю, что их будет порядка 20-25», - приводит слова Памфиловой РИА Новости.

Выборы в России в этом году пройдут в единый день голосования 10 сентября.

Ранее зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что дистанционное электронное голосование, по всей видимости, применят на выборах в 2023 году в 22 регионах.