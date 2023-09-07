Шлосберг* не смог оспорить в суде статус иноагента

Псковский городской суд отказал в удовлетворении исковых требований заместителя руководителя регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга* к Минюсту о признании незаконным распоряжения от 16 июня 2023 года о включении его в реестр «иностранных агентов».
Ранее он подал в Псковский городской суд административное исковое заявление к Минюсту России о признании незаконным включения в реестр «иностранных агентов». Согласно иску, Лев Шлосберг* просил обязать Министерство юстиции РФ исключить сведения о нем из реестра «иностранных агентов».
Напомним, Министерство юстиции РФ признало иностранным агентом Льва Шлосберга* 16 июня.
Новым председателем регионального отделения партии «Яблоко» избран депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук.
*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов