Политика

Шлосберг* не смог оспорить в суде статус иноагента

Псковский городской суд отказал в удовлетворении исковых требований заместителя руководителя регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга* к Минюсту о признании незаконным распоряжения от 16 июня 2023 года о включении его в реестр «иностранных агентов».

Ранее он подал в Псковский городской суд административное исковое заявление к Минюсту России о признании незаконным включения в реестр «иностранных агентов». Согласно иску, Лев Шлосберг* просил обязать Министерство юстиции РФ исключить сведения о нем из реестра «иностранных агентов».

Напомним, Министерство юстиции РФ признало иностранным агентом Льва Шлосберга* 16 июня.

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Новым председателем регионального отделения партии «Яблоко» избран депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук.

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*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов