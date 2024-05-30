Политика

Михаил Ведерников: Форум ТИК - уникальное для России мероприятие

Форум территориальных избирательных комиссий - уникальное для России мероприятие, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на открытии Второго форума территориальных избирательных комиссий в Пскове сегодня, 30 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Рад приветствовать всех на нашей древней Псковской земле на втором форуме ТИК. Это наше уникальное мероприятие, насколько я знаю, единственное в России, которое проводится для членов ТИК. Общаясь с Игорем Александровичем Соповым, с коллегами, мы поняли, что в профессиональном сообществе есть острый запрос на работу такой площадки. В прошлом году мы получили большое количество положительных отзывов и поняли, что такое мероприятие востребовано и должно стать ежегодным», - сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что в прошлом году в форуме принимали участие представители 12 регионов, сейчас - 18 субъектов, в том числе представители новых регионов и гости из далекого Сахалина, а также коллеги из Республики Беларусь.