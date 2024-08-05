Политика

Александр Седунов: Единый день голосования должен проходить организованно и слаженно

Единый день голосования в Псковской области должен проходить организованно и слаженно, заявил председатель Общественной палаты Псковской области, руководитель штаба по наблюдению за выборами Александр Седунов на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области 7 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии Александра Елисеева / ПЛН

Члены Общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области обсудили план-график работы на предстоящее время.

«Я хочу отметить, что мы еще будем собираться в таком же составе в конце августа, буквально за несколько дней до старта самого Единого дня голосования», - сказал Александр Седунов

Также на встрече обсудили вопрос организации и работы «горячей линии».

«Мы уверены, что Единый день голосования также будет проходить организованно, слаженно. И работа штаба будет обеспечивать в том числе легитимность, гласность, открытость самой процедуры голосования на территории Псковской областной», - добавил председатель Общественной палаты Псковской области.

Напомним, около 120 общественных наблюдателей прошли обучение в Псковской области.

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Выборы пройдут с использованием дистанционного электронного голосования.

Ранее сообщалось, что завершилась регистрация кандидатов на выборы в органы местного самоуправления Псковской области.