Александр Седунов: Единый день голосования должен проходить организованно и слаженно

Единый день голосования в Псковской области должен проходить организованно и слаженно, заявил председатель Общественной палаты Псковской области, руководитель штаба по наблюдению за выборами Александр Седунов на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области 7 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии Александра Елисеева / ПЛН
Члены Общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области обсудили план-график работы на предстоящее время.
«Я хочу отметить, что мы еще будем собираться в таком же составе в конце августа, буквально за несколько дней до старта самого Единого дня голосования», - сказал Александр Седунов
Также на встрече обсудили вопрос организации и работы «горячей линии».
Напомним, около 120 общественных наблюдателей прошли обучение в Псковской области.
Выборы пройдут с использованием дистанционного электронного голосования.
Ранее сообщалось, что завершилась регистрация кандидатов на выборы в органы местного самоуправления Псковской области.