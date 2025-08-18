Игорь Дитрих: В результате муниципальной реформы уменьшилось число обращений на бездействие местной власти

В результате проведения муниципальной реформы уменьшилось количество обращений на бездействие местной власти, заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов («Единая Россия») Игорь Дитрих в ходе предвыборных дебатов в прямом эфире «ПЛН FM».
Он уточнил, что главы округов уже подобрали себе полноценные команды и ведут активную работу в своих муниципальных образованиях.
«Важный итог муниципальной реформы в том, что уменьшилось число обращений на бездействие местной власти. Проблем, конечно, меньше не стало, но коммуникация власти и общества улучшилась, уровень ответственности местного самоуправления повысился. Мы к этому стремились, когда начинали эту реформу, мы к этому планомерно идем», — заключил депутат.
Напомним, в Псковской области с 2023 года реализуется масштабная муниципальная реформа, в ходе которой районы преобразуются в муниципальные округа. По итогам преобразований деятельность органов местного самоуправления должна стать более эффективной, а территории получат дополнительные возможности для развития. Таким образом, в Псковской области создается эффективная модель управления в муниципальных округах, и формируются квалифицированные управленческие команды, деятельность которых направлена на развитие населенных пунктов и улучшение жизни местного населения. Одновременно ведется работа по повышению престижа муниципальной службы. Способствовать решению этой задачи призваны программа «Земский муниципальный служащий» и другие инструменты по закреплению людей в районах.