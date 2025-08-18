Политика

Игорь Дитрих: В результате муниципальной реформы уменьшилось число обращений на бездействие местной власти

В результате проведения муниципальной реформы уменьшилось количество обращений на бездействие местной власти, заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов («Единая Россия») Игорь Дитрих в ходе предвыборных дебатов в прямом эфире «ПЛН FM».

«В 2025 году у нас проходит третий этап муниципальной реформы, которую, в принципе, инициировала "Единая Россия". Да, было много дебатов на эту тему. Потом пришли к мнению, что все-таки нужно, чтобы была власть одноглавая, а не двуглавая, как была раньше. Мои районы в каждом этапе участвовали: в первый год два района, во второй год один район и сейчас последний (В состав округа входят Бежаницкий, Локнянский и Опочецкий округа и Дедовичский районы). Я знаю, что было и на первом этапе, и на втором, и что будет на третьем. В принципе, то, чего хотели достичь, достигли. Ответственность и узнаваемость депутатов улучшилась, их стало меньше, но работы у них стало больше, работа стала более прозрачная», — сказал Игорь Дитрих.

Он уточнил, что главы округов уже подобрали себе полноценные команды и ведут активную работу в своих муниципальных образованиях.

«Важный итог муниципальной реформы в том, что уменьшилось число обращений на бездействие местной власти. Проблем, конечно, меньше не стало, но коммуникация власти и общества улучшилась, уровень ответственности местного самоуправления повысился. Мы к этому стремились, когда начинали эту реформу, мы к этому планомерно идем», — заключил депутат.

Напомним, в Псковской области с 2023 года реализуется масштабная муниципальная реформа, в ходе которой районы преобразуются в муниципальные округа. По итогам преобразований деятельность органов местного самоуправления должна стать более эффективной, а территории получат дополнительные возможности для развития. Таким образом, в Псковской области создается эффективная модель управления в муниципальных округах, и формируются квалифицированные управленческие команды, деятельность которых направлена на развитие населенных пунктов и улучшение жизни местного населения. Одновременно ведется работа по повышению престижа муниципальной службы. Способствовать решению этой задачи призваны программа «Земский муниципальный служащий» и другие инструменты по закреплению людей в районах.