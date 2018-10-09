Общество

Telegram устранил сбой в работе

Команда Telegram обнаружила и устранила проблемы с работой мессенджера. Об этом сообщается в аккаунте приложения в Twitter, передает РБК.



«Пострадавшие пользователи в Африке, на Ближнем Востоке и в Европе уже должны вернуться в онлайн. Спасибо за ваше терпение и извините за беспокойство», - говорится в сообщении.



Отмечается, что некоторые остаточные эффекты от возникших проблем могут задержаться на некоторое время в супергруппах и на ​каналах, но они вскоре должны исчезнуть.



Ранее в работе Telegram произошел глобальный сбой. По данным сервиса Downdetector, 41% пользователей жаловался на проблемы с подключением к серверу, 36% столкнулись с проблемами при получении и отправлении сообщений, а еще 22% не смогли зайти в систему.



Большинство жалоб на работу мессенджера поступали из Лондона, Мадрида и Тель-Авива. С трудностями столкнулись и пользователи из Стокгольма, Амстердама, Вены, а также Москвы и других городов Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и США.