Общество

Андрей Козлов выступил за наделение фермеров правом строить дома на землях сельхозназначения

Новый законопроект, меняющий порядок строительства жилых домов в крестьянских (фермерских) хозяйствах, - разумная и своевременная мера поддержки. Такое мнение высказал депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Российское село» и генеральный директор ОАО «Красное знамя» (Новосокольнический район) Андрей Козлов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«На сегодняшний день фермерам грех жаловаться, им уделяется достаточно много внимания. Предусмотрены разные меры поддержки, в том числе гранты, льготное кредитование. Право построить дом на своей земле сельскохозяйственного назначения можно назвать дополнительной мерой государственной поддержки фермеров, разумной и своевременной», - сказал Андрей Козлов.

По его словам, сельское хозяйство включает в себя растениеводство и животноводство, это работа с живыми организмами, которые требуют постоянного внимания и контроля. «Несмотря на век высоких технологий, это невозможно, когда фермер живет в городе, а работает за большие километры. Новый законопроект позволит «привязать» человека к сельской местности», - считает куратор партпроекта «Российское село».

Напомним, партийный проект «Российское село» направлен на устойчивое развитие сельских территорий, поддержку всех форм хозяйствования на селе, содействие развитию садоводства и огородничества. В рамках проекта ежегодно проводится Всероссийский форум «Российское село», региональные форумы, сельскохозяйственные выставки и ярмарки, научно-практические конференции и образовательные семинары, осуществляются мониторинги цен на сельскохозяйственную технику, на земельный налог и тарифы на электроэнергию для садоводов, проводятся общественные обсуждения законодательных инициатив.