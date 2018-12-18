Общество

Порховские дети показали «моду из отходов». ФОТО

В Доме культуры Порхова прошел показ мод среди дошкольников. Как сообщает газета «Порховский вестник», костюмы участников дефиле были изготовлены из отходов разного рода: бумаги, картона, полиэтилена, пластика и прочих материалов, которые обычно выбрасывают как мусор.

Издание уточняет, что поучаствовать в необычном фестивале моды родителям детей предложили воспитатели детсадов. Никто из организаторов мероприятия даже не предполагал, что участников окажется так много - около сотни.

Накануне показа «моды из отходов» в садиках и дошкольных группах по всему району проходили экологические акции. Воспитатели, а также волонтеры рассказывали детям о том, как важно содержать в чистоте свои дома, не мусорить на улицах, цивилизованно относиться к сбору и утилизации мусора. В садах провели эксперименты по раздельному сбору мусора. Финалом декады экологии и стал мод в районном Доме культуры.

В дефиле приняли участие воспитанники детских садов Порхова, а также сельских садиков: Волышовского, Полонского, Славковского и Хиловского.

Спонсором показа стала компания «ЭкорОс».

Напомним, после закрытия свалки в Пскове часть твердых бытовых отходов из областного центра с начала 2018 года стала направляться на мусорный полигон Порхова, как наиболее современный и соответствующий экологическим требованиям.

Фото: «Порховский вестник», группа «Районный Дом культуры г.Порхов» (ВКонтакте)