Общество

Великолукский промышленник предложил поднять псковские зарплаты до 50 тысяч рублей

Повысить зарплаты минимум до 50 тысяч рублей предложил коллегам-промышленникам директор великолукского завода «Велмаш-Сервис», экс-председатель РСПП Псковской области Сергей Сергиенков. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое предложение он озвучил на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей региона.

По мнению Сергея Сергиенкова, именно такой уровень доходов остановит отток молодежи из Псковской области или, во всяком случае, замедлит его.

Также он призвал псковских промышленников повышать производительность труда. Однако производственник отметил, что решить эти задачи без господдержки будет проблематично.

«Если президент что-то у нас просит, например, нарастить объемы производства, давайте и мы что-нибудь попросим. Например, таких же льгот в ОЭЗ «Моглино», - обратился он к участникам съезда РСПП Псковской области.

Руководитель НО «РСПППО», депутат Госдумы РФ Александр Козловский в свою очередь отметил, что для получения льгот «как в "Моглино"», нужно стать резидентом ОЭЗ. Однако он признал, что перенос производственных мощностей из Великих Лук - задача едва ли реализуемая.

«Конечно, мы должны смотреть, как развивать и другие территории. В Великих Луках много предприятий, несмотря на то, что население там меньше, чем в Пскове - так сложилось исторически. Хотелось бы, чтобы и они получали поддержку. И тут я поддержу своих коллег. Ведь эта территория может стать территорией опережающего развития», - поделился он.