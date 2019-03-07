Общество

Иван Цецерский «сердечно» поздравил псковичек с Международным женским днем

Глава Пскова Иван Цецерский поздравил псковичек с 8 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в ОМСУ Пскова.

«Уважаемые псковички, дорогие псковитянки! От имени депутатов Псковской городской Думы и себя лично сердечно поздравляю вас с Международным женским днем - 8 марта! Женщины создают в нашей жизни самые главные ценности: тепло семейного очага, уют в доме, заботу о близких, рождение и воспитание детей. В этот весенний праздник все мужчины вас особенно благодарят - наших матерей, жен, сестер и дочерей - за чуткость и доброту, нежность и красоту. Вы наполняете нашу жизнь радостью и надеждой, вдохновляете нас на добрые дела и решительные поступки, помогаете преодолеть все невзгоды, согреваете теплом своей души. Псков навечно связан с именами женщин, которыми гордится вся наша страна: начиная от княгини Ольги, заканчивая Мисс Вселенной Оксаной Фёдоровой. Но в этот праздник мы не забываем и о тех, кто ежедневно вносит свой вклад в развитие нашего города и трудится на его благо - о вас, дорогие наши псковички. Неоценим ваш вклад в развитие и процветание родного Пскова. Сегодня вы успешно трудитесь во всех сферах экономики, образования, культуры, здравоохранения, социальной службы, активно участвуете в общественно - политической жизни. Желаю вам крепкого здоровья и счастья, любви и согласия в семье, благополучия, душевной гармонии, вдохновения для новых творческих успехов и жизненных побед!», - пожелал псковичкам Иван Цецерский.