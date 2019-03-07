Общество

В Невельском районе изъяли колбас, огурцов, помидоров, капусты, сыра и яблок на 2500 килограммов

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили и задержали в Невельском районе две партии грузов и товаров при попытке их незаконного перемещения на территорию Российской Федерации. Изъяли колбас, огурцов, помидоров, капусты, сыра и польских яблок суммарной массой 2500 килограммов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

При осуществлении пограничной деятельности в районе населенного пункта Лобок задержан автомобиль марки «Пежо» с государственными регистрационными знаками Псковской области. В своем транспортном средстве водитель, россиянин 1978 года рождения, осуществлял ввоз на территорию страны порядка 200 килограммов готовой колбасной продукции неизвестного происхождения. Необходимая документация на груз, подтверждающая его качество и безопасность, отсутствовала. Мужчина рассчитывал реализовать товар на территории нашего региона.

Другой случай произошел в районе населенного пункта Шульги. Пограничники совместно с сотрудниками Управления Росгвардии по Псковской области задержали автомобиль марки «Газель», в котором 30-летний гражданин сопредельного государства перевозил с территории сопредельного государства порядка 900 килограммов яблок польского происхождения и около 1400 килограммов колбасных изделий, огурцов, помидоров, капусты и сыра неизвестного происхождения. Необходимые товарно-сопроводительные накладные и сертификаты водитель предоставить не смог ввиду их отсутствия.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Автомобили вместе с грузами переданы установленным порядком сотрудникам Управления Россельхознадзора по г. Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения необходимых процессуальных действий и принятия соответствующих решений.