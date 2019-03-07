Общество

МЧС Псковской области инструктирует о романтическом ужине при свечах

Сотрудники ГУ МЧС Псковской области дали несколько рекомендаций любителям романтического ужина при свечах. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе ведомства.

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В ведомстве отметили, что романтические ужины при свечах нередко омрачаются возгораниями и пожарами. Поэтому тем, у кого впереди именно такой ужин, настоятельно рекомендуют не оставлять свечи без внимания и присмотра и тушить их, если помещение покидают все люди. Также силовики отмечают, что нельзя ставьте свечки близко к предметам, которые могут легко загореться: к шторам, книгам, особенно в тех местах, где возможен сквозняк. Важно, чтобы подсвечник был соответствующим - прочным, надежным, из негорючего материала. Лучше всего использовать металлические или керамические подсвечники. Не надо в качестве подсвечников использовать «подручный материал» - бумажные или пластиковые подставки.

Кроме того, в региональном управлении МЧС также отметили, что в последние годы неизменным атрибутом всех праздников стали фейерверки: «При использовании фейерверка обязательно прочитайте инструкцию: ознакомьтесь с условиями хранения и правилами использования. Внимательно выбирайте площадку для шоу – фейерверк следует поджигать не ближе ста метров от зданий или легко воспламеняемых объектов. Не используйте пиротехнику с поврежденным фитилем или упаковкой, просроченную или отсыревшую. Если изделие не сработало, не стоит подходить к нему ранее, чем через 10 минут: есть вероятность запоздалого взрыва».

И последняя - самая банальная и самая частая причина пожаров, по словам сотрудников ведомства - неосторожность при курении в нетрезвом состоянии: «Такие пожары характеризуются длительным периодом развития, значительным дымовыделением и нередко заканчиваются гибелью людей. Горящий окурок, брошенный в комнате, может тлеть от 20 минут до трех часов, а потом стать источником загорания. К гибели уснувшего не всегда приводит огонь, чаще продукты горения, для этого достаточно 3-4 вздохов. Такие трагедии чаще всего происходят по вине выпивающих курильщиков: курение под градусом убивает не постепенно, а мгновено».

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области просят жителей региона не пренебрегать правилами пожарной безопасности, будь на календаре праздник или любой другой день.