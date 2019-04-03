Общество

20 тонн яблок изъяли таможенники в Куньинском районе

При проведении контроля в Куньинском районе на юге Псковской области должностными лицами Псковской таможни было приостановлено грузовое транспортное средство с белорусской регистрацией. При проверке документов, представленных водителем, было установлено, что в грузовом отсеке автомобиля должен перемещаться древесный уголь для мангалов и барбекю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

Вскрыв грузовое отделение транспортного средства, сотрудники таможни обнаружили стянутые крепежной лентой и укрепленные поддонами листы пенопласта, за которыми были скрыты коробки с яблоками.

Общий вес яблок превысил 20 тонн.

Водитель пояснил должностным лицам таможни, что не помнит, где и когда въехал на территорию Российской Федерации.

Яблоки изъяты и помещены на ответственное хранение до их уничтожения.