Общество

Прокуратура обязала администрацию Новосокольнического района привести в порядок пожарную сигнализацию в школах

Прокуратурой района совместно с государственными инспекторами Великолукского, Новосокольнического и Куньинского районов по пожарному надзору проведена проверка соблюдения законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей в образовательных организациях, в ходе которой в деятельности МБОУ «Насвинская средняя школа» и ее учредителя - администрации Новосокольнического района, выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, установлено, что электропроводка шлейфов автоматической установки пожарной сигнализации в здании школы и ее филиале - Вязовской школе, не обеспечивает сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения функций.

Руководителем школы в адрес учредителя направлялись в течение 2017-2018 годов ходатайства о выделении средств на проведение работ по замене электропроводки шлейфов автоматической установки пожарной сигнализации. Однако, до настоящего времени вышеуказанные работы не профинансированы.

Для устранения выявленного законодательства в Новосокольнический районный суд направлено исковое заявление об обязании администрации Новосокольнического района и МБОУ «Насвинская средняя школа» в срок до 1 сентября 2019 года оградить территорию образовательного учреждения.

Обязать администрацию Новосокольнического района обеспечить финансирование мероприятий, а администрацию МБОУ «Насвинская средняя школа» произвести в срок до 31 декабря 2019 года работы по приведению автоматической установки пожарной сигнализации в здании МБОУ «Насвинская средняя школа» и ее филиале «Вязовская школа» в соответствии с требованиями законодательства.