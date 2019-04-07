Общество

Что нужно для эффективной работы социальных НКО в Псковской области, расскажут в общественном пресс-центре ПЛН

В среду, 10 апреля, в 12.00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная работе социально ориентированных некоммерческих организаций в Псковской области.

Участники пресс-конференции расскажут, какие площадки будут созданы в Псковской области в рамках поручения президента Владимира Путина сформировать по стране целую систему ресурсных центров, какой сейчас в регионе существует пул СО НКО и чем занимаются эти организации.

Какие муниципалитеты охвачены и будут охвачены в перспективе этими организациями? Как будет выстраиваться работа ресурсных центров, на кого она будет рассчитана? Как в эту работу будет вовлечен проектный офис «Команды 2018»?

Когда состоится VI форум СО НКО Псковской области «Содействие», и какие темы будут на нем рассматриваться? О каких проблемах говорят сегодня общественники, представляющие СО НКО, и есть ли уже понимание, как эти проблемные вопросы можно решить в перспективе?

На эти и другие вопросы ответят спикеры пресс-конференции:

• начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Плявинская Наталья Германовна

• первый заместитель начальника Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Трунова Алена Сергеевна

Отдельно поговорим про конкурс «Лидер года», направленный на выявление управленцев, обладающих высокими компетенциями и лидерскими качествами.

Дата проведения: 10 апреля. Начало в 12:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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