Культура

«Подстрочник»: Итоги летнего сезона, познавательный туризм и планы Изборского музея-заповедника. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 27 сентября.

Гость студии - директор Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская. Ведущий Максим Костиков поговорил с ней об итогах летнего сезона и дальнейших планах Изборского музея-заповедника.

Сколько туристов посетило Изборскую крепость в минувшие весну и лето? Какие экскурсии предлагает музей для туристов, и какие из них пользуются самым большим спросом? Как Музейный квартал задействован в жизни музея?