ЖКХ

Сотрудники «Нового квартала» спилили опасные ветки в псковской Черехе

Сегодня, 27 сентября, сотрудниками управляющей компании «Новый квартал» во дворе дома №145 на улице ДОС в деревне Черёха Псковского района был произведен спил веток, несущих угрозу безопасности жителей и сохранности электросетевого имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управляющей компании.

Фото здесь и далее: «Новый квартал»

«Дело в том, что деревья, произрастающие рядом с многоквартирным домом, могут разрастаться и переплетаться с линиями электропередачи. При сильном ветре они могут задеть или оборвать провода, стать причиной пожара или аварии. Для предотвращения повреждения ЛЭП и нештатных ситуаций важно регулярно следить за состоянием насаждений на придомовых территориях, производить своевременную подрезку разросшихся крон», – рассказали в «Новом квартале».

Управляющая компания «Новый квартал» регулярно следит за состоянием насаждений во дворах домов, находящихся в управлении.