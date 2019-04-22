Общество

Псковичи могут один раз приобрести билет в аквапарк и отдыхать там всю неделю

Только 29, 30 апреля и 1 мая в честь Дня рождения аквапарка «Акваполис» псковичи могут воспользоваться специальным тарифом «Праздничный» и получить отличный подарок.

Для того, чтобы поучаствовать в акции, необходимо:

Прийти 29, 30 апреля и 1 мая в аквапарк «Акваполис».

Купить билет по тарифу «Праздничный» и получить виниловый контрольный браслет с логотипом аквапарка.

Браслет зафиксируют на руке. Необходимо носить его, не снимая, и по 5 мая включительно можно ходить в аквапарк отдыхать бесплатно хоть каждый день. Просто предъявив контрольный браслет на руке. Воспользоваться бесплатным посещением можно 1 раз в день.

Браслеты должны быть на руке по 5 мая включительно. Рваные, мятые, деформированные, с видимыми воздействиями на разрыв и снятые с руки и/или срезанные считаются не действительными, обмену на браслет для входа не подлежат.

Стоимость для посетителя старше 13 лет - 2 000 рублей, для юниоров от 5 по 12 лет включительно - 1200 рублей. Время посещения - 3 часа.

Обычные тарифы также работают. Подробности на сайте.