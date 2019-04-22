Псковичи могут один раз приобрести билет в аквапарк и отдыхать там всю неделю

Только 29, 30 апреля и 1 мая в честь Дня рождения аквапарка «Акваполис» псковичи могут воспользоваться специальным тарифом «Праздничный» и получить отличный подарок.
Для того, чтобы поучаствовать в акции, необходимо:
Браслеты должны быть на руке по 5 мая включительно. Рваные, мятые, деформированные, с видимыми воздействиями на разрыв и снятые с руки и/или срезанные считаются не действительными, обмену на браслет для входа не подлежат.
Стоимость для посетителя старше 13 лет - 2 000 рублей, для юниоров от 5 по 12 лет включительно - 1200 рублей. Время посещения - 3 часа.
Обычные тарифы также работают. Подробности на сайте.