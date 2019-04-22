Общество

Псковскому Детскому фонду требуются волонтеры на предпасхальную акцию

26 и 27 апреля в гипермаркете «Империал» пройдет предпасхальная акция «Доброе сердце». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском Детском фонде. Акция направлена на сбор средств воспитанникам Бобровского детского дома. В связи с этим требуются волонтеры.



Нужны волонтеры на первые смены в пятницу (с 12.00 до 14.00 и с 14.00 до 16.00); на первую (с 11.00 до 13.00) и последнюю (с 17.00 до 19.00) смены в субботу.



Студенты могут записаться в группе профкома ПсковГУ

Желающие принять участие в акции могут написать в личные сообщения группе Детского фонда.