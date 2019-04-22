Общество

Псковский Гидрометеоцентр: Среднесуточные температуры в начале мая будут ниже + 8 градусов

Среднесуточные температуры первой декады мая будут ниже + 8 градусов. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По ее словам, небольшое понижение температур, в том числе и среднесуточной, ожидается со 2 по 5 мая.

«По предварительному прогнозу, 3 декада апреля ожидалась выше нормы, такой она и будет. Вероятнее всего, май будет близок к климатической норме, начало мая будет существенно отличаться от последней декады апреля», - пояснила Тала Нещадимова.

Предварительно, дневные температуры в начале мая не будут превышать +10...+12 градусов, ночные температуры будут близки к 0 градусов.

Также в Псковском Гидрометеоцентре сообщили, что устойчивый переход среднесуточных температур через 8 градусов в течение пяти дней в текущем месяце прогнозируется на 26-27 апреля.