ЖКХ

С сегодняшнего дня в Пскове начинают отключать отопление

С сегодняшнего дня в Пскове начинают отключать отопление. Данное распоряжение подписано администрацией города Пскова. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил директор Псковских тепловых сетей Александр Коростелев.

Отопление будет отключено полностью в жилых домах, а в социальных, культурных учреждениях подача тепла будет прекращена по заявкам.

По словам Александра Коростелева, уже с прошлой недели была введена уменьшенная подача теплового режима.

Как подчеркнул директор тепловых сетей, прогноз погоды на май благоприятный, следовательно, было принято решение об отключении отопления.