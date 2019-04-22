С сегодняшнего дня в Пскове начинают отключать отопление. Данное распоряжение подписано администрацией города Пскова. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил директор Псковских тепловых сетей Александр Коростелев.
Отопление будет отключено полностью в жилых домах, а в социальных, культурных учреждениях подача тепла будет прекращена по заявкам.
По словам Александра Коростелева, уже с прошлой недели была введена уменьшенная подача теплового режима.
Как подчеркнул директор тепловых сетей, прогноз погоды на май благоприятный, следовательно, было принято решение об отключении отопления.