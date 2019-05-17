Общество

Работник «Псковэнерго» получил награду Минэнерго России

За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд электромонтер Южных электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Виктор Скопцов удостоен Почетной грамоты Минэнерго РФ. Приказ о награждении подписал министр энергетики Александр Новак.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Псковэнерго», свыше четверти века Виктор Анатольевич в составе ремонтной бригады обеспечивает работу электрических сетей Пореченского участка Великолукского района. В общей сложности бригада из четырех человек обслуживает 652 км воздушных линий 10-0,4 кВ и порядка 200 трансформаторных подстанций.

В этом году самым крупным объектом ремонтной кампании бригады Пореченского участка станет капитальный ремонт воздушной линии 10 кВ от подстанции 110 кВ «Сиверст». Ее протяженность – 31,4 км, линия обеспечивает электроснабжение 11 деревень.