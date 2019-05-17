Общество

309 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с 15 мая

За период с 15 мая по 22 мая в Псковской области по оперативной информации в лечебно – профилактические учреждения области обратилось с укусами клещей - 309 человек, из них 55 человек дети.

Территориально обратившиеся с укусами зарегистрированы на территориях:

Бежаницкого района – 2 человека;

Великолукского района – 4 человека, в том числе 2 ребенка;

Гдовского района – 4 человека;

Дедовического района – 4 человека;

Дновского района – 9 человек, в том числе 1 ребенок

Красногородского района – 7 человек;

Куньинского района – 1 человек;

Локнянского района – 7 человек, в том числе 2 ребенка;

Невельского района – 12 человек, в том числе 1 ребенок;

Новоржевского района – 3 человека;

Новосокольнического района – 4 человека;

Опочецкого района – 31 человек, в том числе 2 ребенка;

Островского района – 16 человек, в том числе 2 ребенка;

Палкинского района – 2 человека;

Печорского района – 2 человека, в том числе 1 ребенок;

Плюсского района – 18 человек, в том числе 6 детей;

Порховского района – 12 человек, в том числе 2 детей;

Псковского района – 17 человек, в том числе 4 детей;

Пустошкинского района – 4 человек, в том числе 1 ребенок;

Пушкиногорского района – 6 человек, в том числе 2 детей;

Пыталовского района – 7 человек, в том числе 1 ребенок;

Себежского района – 6 человек, в том числе 3 ребенка;

Стругокрасненского района – 7 человек, в том числе 1 ребенок;

Усвятского района – 7 человек;

г. Псков – 90 человека, в том числе 18 детей;

г. В. Луки – 21 человек, в том числе 2 ребенка;

В микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» за отчетную неделю на исследования поступило 171 клещ, из них:

- исследованы методом ИФА на клещевой вирусный энцефалит – 39 клещей, результаты исследования отрицательные.

- исследованы методом ПЦР на клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, на моноцитарный эрлихиоз, на гранулоцитарный анаплазмоз 132 клеща, из них 37 – положительные на клещевой боррелиоз, 5 – положительные на моноцитарный эрлихиоз.

Центр гигиены и эпидемиологии напоминает, что клещи являются переносчиками тяжёлых инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз.

Призываем жителей Псковской области, посещающих леса и садоводческие товарищества, приближённые к лесным массивам, соблюдать меры профилактики:

- собираясь в лес, одеваться так, чтобы исключить заползание клещей под одежду (брюки заправляйте в обувь, рубашку – в брюки, плотно застегивайте ворот и манжеты рукавов),

- наносить на одежду репеленты, которые можно купить в аптеках и хозяйственных отделах магазинов,

- в лесу чаще осматривать одежду и открытые участки тела,

- выбирать для отдыха в лесу сухие, солнечные, незахламленные поляны, где нет травостоя, зарослей кустарника. Избегать заросших берегов, не устраивать свалок, так как они привлекают грызунов, которые являются распространителями клещей,

- по возвращении из леса осмотреть (лучше в нежилом помещении) одежду, тело, букеты, корзины, сумки, а также животных, если брали их с собой. Снятых клещей сжигать, ни в коем случае не раздавливать руками,

- употреблять только кипяченое козье и коровье молоко,

- после укуса клещом обращаться в кабинет инфекционных заболеваний по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая д. № 23; ул. Школьная д. № 24. Псковской районной поликлиники.

Также необходимо помнить, что болеют клещевым энцефалитом и дикие животные, домашний скот, собаки и птицы.

Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области (г. Псков, ул. Гоголя, д. 21а, телефон 66-42-80; г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д. 9). Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (ул. Коммунальная, д. 23, телефон 56-55-63).

Анализы - платные. Исследование клеща на вирус энцефалита стоит - 509 рублей; на энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз - 1119 рублей.

Центр гигиены и эпидемиологии и все его филиалы по области имеет лицензию на дезинфекционные (уничтожение насекомых) и дератизационные (уничтожение грызунов) работы и готовы обрабатывать современными препаратами участки, в том числе садовые, от комаров и клещей по цене 1059,60 рублей за 1000 квадратных метров (телефон 66-42-93).