Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Почему весной? Потому что дешевле!
мечта, ставшая явью
Первый светский вечер в Пскове
производство пэт-гранул от и до
Господдержка бизнеса
Samsung Galaxy за вкусные покупки
Опасны ли суперджеты?
Телефон прямого эфира 56-73-72
Стань волонтером!
О неравном бое с пармезаном
 
 
 
ещё Общество 17.05.2019 07:5915 Неравнодушных людей просят помочь известной псковской журналистке 23.05.2019 15:350 309 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с 15 мая 23.05.2019 15:340 Специалисты «Псковэнерго» завершили подготовку электрических сетей к ЕГЭ 23.05.2019 15:330 Подрядчик рассказал, что успеет сделать на «Машиностроителе» к Ганзейским дням 23.05.2019 15:038 Иван Цецерский: Я беру с собой людей из Пскова 23.05.2019 14:590 Руководитель Департамента межрегиональных связей Москвы: Дни Псковской области — новый шаг на пути нашего сотрудничества
 
 
 
Самое популярное 20.05.2019 19:596 Реплика Донецкого: Голые пионерки 22.05.2019 18:160 Стала известна причина смертельной аварии в Пустошкинском районе 21.05.2019 08:068 Пскович при помощи гвоздей решил бороться с озорными детьми 20.05.2019 07:453 В Пскове в Детском парке сотрудники МЧС вытащили из ларька змею. ВИДЕО 20.05.2019 16:1371 Моглинский разлом
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

309 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с 15 мая

23.05.2019 15:35|ПсковКомментариев: 0

За период с 15 мая по 22 мая в Псковской области по оперативной информации в лечебно – профилактические учреждения области обратилось с укусами клещей - 309 человек, из них 55 человек дети.

Территориально обратившиеся с укусами зарегистрированы на территориях:

  • Бежаницкого района – 2 человека;
  • Великолукского района – 4 человека, в том числе 2 ребенка;
  • Гдовского района – 4 человека;
  • Дедовического района – 4 человека;
  • Дновского района – 9 человек, в том числе 1 ребенок
  • Красногородского района – 7 человек;
  • Куньинского района – 1 человек;
  • Локнянского района – 7 человек, в том числе 2 ребенка;
  • Невельского района – 12 человек, в том числе 1 ребенок;
  • Новоржевского района – 3 человека;
  • Новосокольнического района – 4 человека;
  • Опочецкого района – 31 человек, в том числе 2 ребенка;
  • Островского района – 16 человек, в том числе 2 ребенка;
  • Палкинского района – 2 человека;
  • Печорского района – 2 человека, в том числе 1 ребенок;
  • Плюсского района – 18 человек, в том числе 6 детей;
  • Порховского района – 12 человек, в том числе 2 детей;
  • Псковского района – 17 человек, в том числе 4 детей;
  • Пустошкинского района – 4 человек, в том числе 1 ребенок;
  • Пушкиногорского района – 6 человек, в том числе 2 детей;
  • Пыталовского района – 7 человек, в том числе 1 ребенок;
  • Себежского района – 6 человек, в том числе 3 ребенка;
  • Стругокрасненского района – 7 человек, в том числе 1 ребенок;
  • Усвятского района – 7 человек;
  • г. Псков – 90 человека, в том числе 18 детей;
  • г. В. Луки – 21 человек, в том числе 2 ребенка;

В микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» за отчетную неделю на исследования поступило 171 клещ, из них:

- исследованы методом ИФА на клещевой вирусный энцефалит – 39 клещей, результаты исследования отрицательные.

- исследованы методом ПЦР на клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, на моноцитарный эрлихиоз, на гранулоцитарный анаплазмоз 132 клеща, из них 37 – положительные на клещевой боррелиоз, 5 – положительные на моноцитарный эрлихиоз.

Центр гигиены и эпидемиологии напоминает, что клещи являются переносчиками тяжёлых инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз.

Призываем жителей Псковской области, посещающих леса и садоводческие товарищества, приближённые к лесным массивам, соблюдать меры профилактики:

- собираясь в лес, одеваться так, чтобы исключить заползание клещей под одежду (брюки заправляйте в обувь, рубашку – в брюки, плотно застегивайте ворот и манжеты рукавов),

- наносить на одежду репеленты, которые можно купить в аптеках и хозяйственных отделах магазинов,

- в лесу чаще осматривать одежду и открытые участки тела,

- выбирать для отдыха в лесу сухие, солнечные, незахламленные поляны, где нет травостоя, зарослей кустарника. Избегать заросших берегов, не устраивать свалок, так как они привлекают грызунов, которые являются распространителями клещей,

- по возвращении из леса осмотреть (лучше в нежилом помещении) одежду, тело, букеты, корзины, сумки, а также животных, если брали их с собой. Снятых клещей сжигать, ни в коем случае не раздавливать руками,

- употреблять только кипяченое козье и коровье молоко,

- после укуса клещом обращаться в кабинет инфекционных заболеваний по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая д. № 23; ул. Школьная д. № 24. Псковской районной поликлиники.

Также необходимо помнить, что болеют клещевым энцефалитом и дикие животные, домашний скот, собаки и птицы.

Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области (г. Псков, ул. Гоголя, д. 21а, телефон 66-42-80; г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д. 9). Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (ул. Коммунальная, д. 23, телефон 56-55-63).

Анализы - платные. Исследование клеща на вирус энцефалита стоит - 509 рублей; на энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз - 1119 рублей.

Центр гигиены и эпидемиологии и все его филиалы по области имеет лицензию на дезинфекционные (уничтожение насекомых) и дератизационные (уничтожение грызунов) работы и готовы обрабатывать современными препаратами участки, в том числе садовые, от комаров и клещей по цене 1059,60 рублей за 1000 квадратных метров (телефон 66-42-93).

Теги: #клещи
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В 2019 году исполняется 5 лет с момента введения РФ продовольственного эмбарго. К чему привели контрсанкции?
В опросе приняло участие 1450 человек
23.05.2019, 15:380 В соцсети появилось видео момента смертельного ДТП в Пустошкинском районе 23.05.2019, 15:350 309 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с 15 мая 23.05.2019, 15:340 Специалисты «Псковэнерго» завершили подготовку электрических сетей к ЕГЭ 23.05.2019, 15:330 Подрядчик рассказал, что успеет сделать на «Машиностроителе» к Ганзейским дням
23.05.2019, 15:200 Россияне в 2019 году стали чаще организовывать свои турпоездки самостоятельно 23.05.2019, 15:160 Экскурсионный центр «Троицкий» приглашает псковичей в паломнические поездки 26 и 28 мая 23.05.2019, 15:070 Три проекта в сфере культуры из Псковской области получат субсидии из федерального бюджета 23.05.2019, 15:050 Псковское отделение «Союза женщин России»: К сожалению, регион не может похвастаться количеством женщин в законодательной власти
23.05.2019, 15:038 Иван Цецерский: Я беру с собой людей из Пскова 23.05.2019, 14:590 Руководитель Департамента межрегиональных связей Москвы: Дни Псковской области — новый шаг на пути нашего сотрудничества 23.05.2019, 14:530 ДМБ-2019: что стоит за отставкой Ивана Цецерского 23.05.2019, 14:510 Губернатор: Дни Псковской области в Москве - хорошая возможность презентовать потенциал региона
23.05.2019, 14:490 Госдума упростила прием на службу по контракту в Росгвардию 23.05.2019, 14:470 Ночная литургия для молодежи пройдет в Троицком соборе завтра 23.05.2019, 14:461 Выставка-ярмарка продукции агропромышленных предприятий Псковской области открылась в Москве 23.05.2019, 14:400 Юные пожарные из Псковской области заняли призовые места на межрегиональной встрече дружин
23.05.2019, 14:400 Конфликты между городом и областью никому не нужны - Иван Цецерский 23.05.2019, 14:400 Михаил Ведерников открыл Дни Псковской области в Москве 23.05.2019, 14:310 24 мая в Великих Луках назначат главу администрации города 23.05.2019, 14:272 «Этот разговор перевернул мою жизнь»: настоятель церкви Старое Вознесение в Пскове рассказал о том, как пришел к вере
23.05.2019, 14:262 Иван Цецерский не расценивает переход на новую должность как наказание за провалы 23.05.2019, 14:230 Александр Козловский подарил бытовую технику многодетным семьям в Кунье и Пскове 23.05.2019, 14:210 В Великих Луках мошенник обманул кассира магазина 23.05.2019, 14:202 Иван Цецерский приступит к работе в Национальной ассоциации развития местного самоуправления на следующей неделе
23.05.2019, 14:051 На смену жаркой погоде в Псковской области придет небольшое похолодание - синоптики 23.05.2019, 13:510 В правительство направлен пакет предложений от «Новой школы» для включения в программу «Земский учитель» 23.05.2019, 13:350 Охват детей дополнительным образованием в России не меняется, но растет доля платных кружков 23.05.2019, 13:270 23 мая в великолукских школах прозвенел последний звонок
23.05.2019, 13:094 Председателем городского «ганзейского» оргкомитета избран Александр Братчиков 23.05.2019, 13:086 Елена Полонская назначена исполняющим обязанности главы Пскова 23.05.2019, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 23.05.2019, 13:0211 Иван Цецерский сложил полномочия главы города Пскова
23.05.2019, 13:020 Почти 5,6 тысяч обращений поступило в Псковскую гордуму от горожан в 2018 году 23.05.2019, 13:000 26 мая в Пскове выступят хореографический ансамбль «Лада» и хор русской песни «Радуга» 23.05.2019, 12:522 Иван Цецерский оставит пост главы города Пскова, но останется депутатом гордумы 23.05.2019, 12:490 В Пскове 24 мая пройдут VIII Кирилло-Мефодиевские книговедческие чтения
23.05.2019, 12:480 Наибольшую часть профессорско-преподавательского состава вузов РФ составляют женщины 23.05.2019, 12:460 13 км дорог отремонтировано в Пскове в 2018 году при областной и федеральной поддержке 23.05.2019, 12:430 В Псковской области стартовал флешмоб «Вода, я люблю тебя» 23.05.2019, 12:420 Псковская областная универсальная научная библиотека проводит цикл мероприятий «Летнее чтение. Сезон 7»
23.05.2019, 12:410 Городской туристско-информационный центр и дом творческих индустрий могут появиться на Георгиевской, 4 в Пскове 23.05.2019, 12:390 После наезда «Тойоты» великолучанка доставлена в реанимацию с многочисленными травмами 23.05.2019, 12:382 298 свалок убрано с территории Пскова по итогам контрольных выездов Ивана Цецерского 23.05.2019, 12:380 Уголовное дело возбуждено в отношении 45-летней безработной жительницы Локни, похитившей велосипед
23.05.2019, 12:340 437 решений приняли депутаты Псковской городской Думы в 2018 году 23.05.2019, 12:332 Почти 800 постановлений и распоряжений издал глава города Пскова Иван Цецерский в 2018 году 23.05.2019, 12:276 Иван Цецерский внес в повестку сессии вопрос о досрочном сложении полномочий главы Пскова 23.05.2019, 12:271 Денису Василевскому на три месяца продлили срок исполнения обязанностей директора «Службы благоустройства города»
23.05.2019, 12:260 В типографию города Пскова требуется сотрудник 23.05.2019, 12:200 Глава Невельского района: В небольших муниципалитетах исполнительная власть держится на женщинах 23.05.2019, 12:160 Псковская гордума назначила нового директора вечерней школы 23.05.2019, 12:160 Неизвестный завладел реквизитами банковской карты великолучанки и похитил 5 тыс. рублей
23.05.2019, 12:160 В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялся конкурс красоты, грации и обаяния «Мисс фестиваль» 23.05.2019, 12:150 Псковская библиотека приглашает псковичей в Ганзейское путешествие 23.05.2019, 12:130 Константин Болотин назначен на должность директора МП г. Пскова «Горводоканал» еще на три года 23.05.2019, 12:110 Псков уже приступил к участию в реализации нацпроектов
23.05.2019, 12:080 Борис Курбатов избран председателем первичной профсоюзной организации МКУ города Пскова «Специализированная служба» 23.05.2019, 12:080 В рамках Дней Псковской области в городе Москва проходят матчевые встречи по боксу и самбо 23.05.2019, 12:000 Выгодное майское предложение действует для псковичей на Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross 23.05.2019, 11:560 В Пскове открылась конференция, посвященная роли женщины в Ганзейском союзе
23.05.2019, 11:500 Псковский уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов принял участие в Координационном Совете российских омбудсменов 23.05.2019, 11:460 22 мая в Торошино прошел ежегодный «День здоровья» для активных пенсионеров Псковского района 23.05.2019, 11:433 Имена активных участников подготовки к Ганзейским дням в Пскове будут занесены в «Книгу добрых дел» 23.05.2019, 11:390 «Сообразим на троих»: о городских делах…
23.05.2019, 11:302 КСП Пскова: 76,9% нарушений в 2018 году выявлены при выполнении муниципальных заданий 23.05.2019, 11:270 В Псковской Академии ФСИН состоялись спортивные состязания между участниками международного фестиваля «Псковское вече» 23.05.2019, 11:266 Псковичи смогут экономить на оплате коммунальных услуг до 2000 рублей в месяц 23.05.2019, 11:250 Николай Хондзинский: Дирижерская профессия открывает еще больше возможностей в приобщении к музыке и в раскрытии самого себя
23.05.2019, 11:202 Депутаты единогласно утвердили отчет главы администрации Пскова Александра Братчикова за 2018 год 23.05.2019, 11:110 Два 28-летних жителя Куньи подозреваются в краже имущества из дачного дома 23.05.2019, 11:105 Ограничить движение учебных автомобилей по улицам Пскова в «часы пик» призвал Олег Брячак 23.05.2019, 11:080 Справедливороссы отметили положительную динамику в развитии Пскова
23.05.2019, 11:050 22-летний пскович похитил электрический чайник из магазина на Труда 23.05.2019, 11:040 40 км дорог Пскова нужно ремонтировать ежегодно, чтобы все дороги привести в нормативное состояние 23.05.2019, 10:560 В Пскове начал работу международный молодежный конгресс «Интернациональное содружество» 23.05.2019, 10:540 Псковская Кадастровая палата информирует об особенностях предоставления сведений из ЕГРН в виде копии межевого и технического планов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.