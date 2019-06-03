Общество

Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Бежаницах

4 июня сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам проведено профилактическое мероприятие на территории Бежаниц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

На информационных стендах организаций и учреждений размещены листовки по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования, предупреждению пожаров в быту, предупреждению пожаров от палов сухой травянистой растительности.

В ходе профилактических бесед проинструктировано 47 человек, распространено 47 листовок.

До жителей и гостей Бежаницкого района доведена обстановка с пожарами за истекший период 2019 года, наиболее частые причины возникновения пожаров, порядок действий при обнаружении пожара, телефоны вызова экстренных служб.