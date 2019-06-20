Общество

В Великолукской транспортной прокуратуре пройдет прием предпринимателей

В целях оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, реализации их права на личное обращение в органы прокуратуры Российской Федерации первый вторник каждого месяца объявлен Всероссийским днем приема предпринимателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской транспортной прокуратуре.

В связи с этим в Великолукской транспортной прокуратуре 2 июля будет организован прием предпринимателей по правовым вопросам с 9.00 до 18.00 по адресу: Псковская область, Великие Луки, проспект Юрия Гагарина, д.61, а также по телефону «горячей линии» 8 (81153) 91856, 91708 с 14.00 до 18.00

Уполномоченные лица Великолукской транспортной прокуратуры будут осуществлять прием предпринимателей в здании прокуратуры по месту нахождения.