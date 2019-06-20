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В преддверии Дня партизан и подпольщиков в Пскове состоялся памятный митинг

Памятный митинг, посвященный Дню партизан и подпольщиков, состоялся в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова. Мероприятие прошло 27 июня.



Отдать дань уважения борцам за Победу в Великой Отечественной войне пришли депутат Псковской городской Думы, заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев, ветераны Великой Отечественной войны, воспитанники центра «Патриот», представители ветеранских организаций.

Воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот» несли почетный караул у Партизанского камня. С приветственным словом к участникам митинга обратился заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев.

«Наш народ никогда не забудет грозные дни и годы Великой Отечественной войны. Тогда на защиту Родины встали все граждане страны, в том числе и жители Псковщины, - отметил он. - Все они боролись против ненавистного врага, стремясь изгнать его с родной земли. Псковские подпольщики и партизаны внесли свой весомый вклад в эту борьбу. Они занимались разведкой, проводили диверсии. Отдельно вошел в историю их подвиг по организации Партизанского обоза для жителей блокадного Ленинграда как символ мужества, стойкости и единения всего народа».

После минуты молчания в память о всех погибших в годы Великой Отечественной войны советских гражданах участники митинга возложили цветы к Партизанскому камню.

Напомним, памятная дата 29 июня - День партизан и подпольщиков - была установлена в соответствии с Федеральным законом РФ от 10 апреля 2009 года. Праздник учрежден «в знак памяти самоотверженной борьбы в тылу врага партизан и подпольщиков, внесших значительный вклад в победу советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов».

На территории сегодняшней Псковской области в годы войны действовало 57 тысяч партизан. В результате трехлетних ожесточенных боев и диверсий они нанесли врагу огромный урон (уничтожили 150 тысяч солдат, 1600 паровозов, 24 тысячи вагонов, 120 самолетов, много другой военной техники).

В оккупированном Пскове было создано несколько боевых групп, состоявших из рабочих местных предприятий, молодежи. Патриоты выпускали листовки, оказывали помощь советским военнопленным, собирали разведданные, уничтожали гитлеровских солдат и офицеров. Многие подпольщики погибли в этой борьбе. В их числе были руководители Псковского подпольного центра.