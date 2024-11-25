Общество

Генпрокуратуру и ФАС попросили проверить наценки на картофель

Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) просят проверить обоснованность ценообразования стоимости картофеля в торговых сетях. С такой просьбой в ведомства обратился зампред комитета Госдумы по безопасности от «Единой России» Анатолий Выборный.

«В мой адрес обращаются избиратели, которые не понимают причин резкого подорожания картофеля. По официальным данным Росстата, с начала года цена на этот овощ выросла на 74%. При этом в РФ сегодня нет ни его дефицита, ни ажиотажного спроса на него. Почему же такие «накрутки» в рознице? Если в опте картофель стоит от 10 рублей, то в магазинах цена в четыре-пять раз выше», — пояснил депутат.

По его словам, в некоторых магазинах картофель продается уже от 85 рублей и дороже, при том, что этот товар отнесен к группе социально значимых. Анатолий Выборный напомнил: в прошлом году торговые сети обязались держать наценку на такие товары в районе 5%, пишут «Известия».

«В связи с этим я обратился в Генпрокуратуру и ФАС с просьбой провести проверку ценообразования на картофель в торговых сетях. Овощ, как сообщает Росстат, растет в цене каждую неделю. Необходимо принять незамедлительные меры, так как для многих семей в РФ картофель — один из основных продуктов питания», — подчеркнул депутат.