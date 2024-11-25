Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Готовим сами: семейные завтраки
читатели, писатели и графоманы в провинции
«Гельдт»: гостевые комнаты
Господин Рейтингомер
Потягнем за Отечество!
Дело табак
Третий этап Муниципальная реформа
Что привезти из Пскова?
Кружки и секции для детей
От стекляшки до «чебурашки»
«Истфакт» Ленин в Пскове
За мусор надо платить
Шел в Европу попал в ЦВСИГ
Денис Иванов о фермерских рынках
«Легкая кухня»: творожная запеканка
чистый русский
 
 
 
ещё Общество 25.11.2024 12:591 Елена Луговая и Ирина Волкова стали Миссис и Мисс Псков-2024 26.11.2024 09:000 Генпрокуратуру и ФАС попросили проверить наценки на картофель 26.11.2024 08:401 Силами ТОС отремонтировали Дом культуры в пустошкинской деревне Исса 26.11.2024 08:200 Очередное заседание псковских писателей состоится 29 ноября 26.11.2024 07:120 Всемирный день информации отмечается 26 ноября 25.11.2024 21:590 «Дневной дозор»: Надо ли опасаться еще большей эскалации конфликта между Россией и Западом?
 
 
 
Самое популярное 21.11.2024 12:444 Казнить нельзя помиловать: в России снова заработал YouTube? 19.11.2024 14:114 Интерактив: Мат в витрине торгового центра 20.11.2024 17:502 Громкий хлопок обеспокоил псковичей 19.11.2024 10:180 Водитель сбил девочку на «зебре» в Пскове и скрылся, ребенок в тяжелом состоянии 20.11.2024 23:561 В детских сосисках «Великолукского мясокомбината» обнаружили мясной клей
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Генпрокуратуру и ФАС попросили проверить наценки на картофель

26.11.2024 09:00|ПсковКомментариев: 0

Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) просят проверить обоснованность ценообразования стоимости картофеля в торговых сетях. С такой просьбой в ведомства обратился зампред комитета Госдумы по безопасности от «Единой России» Анатолий Выборный.

«В мой адрес обращаются избиратели, которые не понимают причин резкого подорожания картофеля. По официальным данным Росстата, с начала года цена на этот овощ выросла на 74%. При этом в РФ сегодня нет ни его дефицита, ни ажиотажного спроса на него. Почему же такие «накрутки» в рознице? Если в опте картофель стоит от 10 рублей, то в магазинах цена в четыре-пять раз выше», — пояснил депутат.

По его словам, в некоторых магазинах картофель продается уже от 85 рублей и дороже, при том, что этот товар отнесен к группе социально значимых. Анатолий Выборный напомнил: в прошлом году торговые сети обязались держать наценку на такие товары в районе 5%, пишут «Известия».

«В связи с этим я обратился в Генпрокуратуру и ФАС с просьбой провести проверку ценообразования на картофель в торговых сетях. Овощ, как сообщает Росстат, растет в цене каждую неделю. Необходимо принять незамедлительные меры, так как для многих семей в РФ картофель — один из основных продуктов питания», — подчеркнул депутат.

Теги: #картофель
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опасаетесь ли вы Третьей мировой войны?
В опросе приняло участие 36 человек
26.11.2024, 09:000 Генпрокуратуру и ФАС попросили проверить наценки на картофель 26.11.2024, 08:401 Силами ТОС отремонтировали Дом культуры в пустошкинской деревне Исса 26.11.2024, 08:200 Очередное заседание псковских писателей состоится 29 ноября 26.11.2024, 08:120 Движение затруднено в районе Кузнецкого моста в Пскове
26.11.2024, 08:001 Средняя стоимость ипотеки в России превысила 30% 26.11.2024, 07:300 День памяти Иоанна Златоустого отмечают православные в России 26 ноября 26.11.2024, 07:120 Всемирный день информации отмечается 26 ноября 25.11.2024, 22:001 Россиянам назвали шесть стран, где можно провести новогодние каникулы
25.11.2024, 21:590 «Дневной дозор»: Надо ли опасаться еще большей эскалации конфликта между Россией и Западом? 25.11.2024, 21:400 Сотрудник псковского СОБР победил на соревнованиях по практической стрельбе в Петербурге 25.11.2024, 21:200 Тренинги с психологом прошли ко Дню матери в Опочке 25.11.2024, 21:100 Водитель «Мицубиси» прокатился по островку безопасности на Рижском проспекте. ВИДЕО
25.11.2024, 21:001 42% псковичей поддерживают запрет на использование иностранных слов на уличных вывесках – опрос 25.11.2024, 20:400 «Школа добровольца» прошла в псковском Доме молодежи 25.11.2024, 20:200 Дни открытых дверей по уплате имущественных налогов пройдут в Псковской области 25.11.2024, 20:140 Один класс в лицее №8 города Пскова закрыли на карантин
25.11.2024, 20:000 Почти 40 патронов изъяли росгвардейцы у псковичей на прошлой неделе 25.11.2024, 19:400 В Псковской области определили победителей конкурса «Есть для песен простор — это хор, это хор» 25.11.2024, 19:280 Фотофакт: Ледяные блинчики образовались на псковских реках 25.11.2024, 19:200 Госавтоинспекция поймала 19 пьяных водителей в Псковской области за неделю
25.11.2024, 19:000 Творческая делегация псковского колледжа искусств побывала в Великом Новгороде 25.11.2024, 18:580 11 случаев нарушения при вывозе домашних питомцев зафиксировали в Псковской области этой осенью 25.11.2024, 18:400 Спектакль «Нос» покажет петербургский ТЮЗ на «Кулов-фесте» 25.11.2024, 18:330 Рейтингомер: международный медиафорум, уголовка для чиновников и тень банкротства над «Кабошем». ВИДЕО
25.11.2024, 18:290 Машина «прилипла» к островку безопасности на перекрестке Рижского проспекта и улицы Балтийской в Пскове 25.11.2024, 18:200 «Постскриптум»: «Орешник», работа над бюджетом и единый способ избрания глав. ВИДЕО 25.11.2024, 18:151 Рейтингомер: международный медиафорум, уголовка для чиновников и тень банкротства над «Кабошем» 25.11.2024, 17:530 Выставка археологических находок полевого сезона откроется в Пскове в декабре
25.11.2024, 17:472 Псковская полиция устанавливает личность молодого человека, который оскорбляет военных в Telegram 25.11.2024, 17:410 Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове. ВИДЕО 25.11.2024, 17:380 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Осада Заволочья 1580 года. ВИДЕО 25.11.2024, 17:330 Запрещающие законы мешают жить более чем 65% респондентов ПЛН
25.11.2024, 17:260 Избившая полицейского ногами псковичка предстанет перед судом 25.11.2024, 17:230 Оформленный мошенником кредит на псковскую пенсионерку требуют признать недействительным 25.11.2024, 17:190 Как псковичи праздновали День матери в соцсетях 25.11.2024, 17:140 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 25 ноября
25.11.2024, 17:080 Концерт к 20-летию коллектива V.V. and BanD пройдет в Великих Луках 25.11.2024, 17:011 Николая Козловского наградили за вклад в организацию оказания помощи военным 25.11.2024, 16:550 Чемпионат и первенство Пскова по карате собрали более 300 участников 25.11.2024, 16:460 Победительница мирового чемпионата по воздушной гимнастике и пилонному спорту в программе «Железные люди». ВИДЕО
25.11.2024, 16:410 Псковскую молодежь приглашают на мастер-класс по режиссуре и актерскому мастерству 25.11.2024, 16:310 До +5 градусов ожидается 26 ноября в Псковской области 25.11.2024, 16:260 У бизнеса на 20% вырос спрос на деловые услуги — исследование 25.11.2024, 16:150 Т-банк предупредил о возможных проблемах с платежами и переводами в приложении
25.11.2024, 16:110 Новый налоговый режим для малого бизнеса могут установить в Псковской области 25.11.2024, 16:030 Ростовский симфонический оркестр даст концерт в Пскове 25.11.2024, 15:591 «Дневной дозор»: Нужны ли фермерские рынки в Пскове? 25.11.2024, 15:470 Великолукский суд рассмотрит жалобу на штраф за неуплату экологического сбора
25.11.2024, 15:340 Совет молодых литераторов Псковской области отметит первый день рождения 25.11.2024, 15:310 Церемония вручения премии «Радиомания-2024» прошла в Москве 25.11.2024, 15:290 Денис Иванов: С фермерскими хозяйствами надо разговаривать 25.11.2024, 15:220 Псковичка похитила два шампуня из-за финансовых трудностей и ответит в суде
25.11.2024, 15:180 Тренер Софья Колоскова: Без семьи нет поддержки 25.11.2024, 15:140 ЦБ не будет продлевать отдельные меры поддержки банков на 2025 год 25.11.2024, 15:130 В Великих Луках за год выявили 22 нарушения при реализации нацпроектов 25.11.2024, 14:351 Пскович случайно убил свою сожительницу из-за громкого пения
25.11.2024, 14:220 Пищеблок областного центра семьи в Пскове отремонтировали по решению суда 25.11.2024, 14:160 Нетрезвого водителя Audi остановили в Пыталово 25.11.2024, 14:140 Дед Мороз и Снегурочка выступят в Пскове на ледовом шоу  25.11.2024, 14:060 В РФ число детей с сахарным диабетом первого типа за 10 лет возросло в два раза
25.11.2024, 13:550 Более трех миллионов рублей «подарили» мошенникам доверчивые псковичи 25.11.2024, 13:480 «Обнаружена недопитая кружка вина»: в краже из магазина в Великих Луках подозревают продавца  25.11.2024, 13:420 Тренер по пилонному спорту из Пскова: Я всегда поддерживаю стремление коллег к развитию 25.11.2024, 13:280 Псковская область заняла 46 место среди регионов РФ по приверженности ЗОЖ
25.11.2024, 13:260 Жилой дом горел в Палкинском районе из-за неисправности печи 25.11.2024, 13:140 Борт «Азимута» с неисправностью гидравлики совершил посадку в Красноярске 25.11.2024, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: «Орешник», работа над бюджетом и единый способ избрания глав 25.11.2024, 12:591 Елена Луговая и Ирина Волкова стали Миссис и Мисс Псков-2024
25.11.2024, 12:505 Штрафы за парковку на зелёной зоне предложено увеличить в Псковской области 25.11.2024, 12:490 Борьба с гололёдом в Великих Луках: городские службы приступили к обработке улиц 25.11.2024, 12:450 Каравай пекут в Пскове на профессиональном конкурсе 25.11.2024, 12:390 Николаю Кузьмину* не удалось оспорить штраф за нарушение закона об иноагентах
25.11.2024, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»: Осада Заволочья 1580 года 25.11.2024, 12:250 Семь человек пострадали в ДТП на псковских дорогах на прошлой неделе 25.11.2024, 12:130 «Постскриптум»: «Орешник», работа над бюджетом и единый способ избрания глав 25.11.2024, 12:120 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 25 ноября
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru