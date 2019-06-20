Общество

Игровую комнату обустроили в Бобровском детском доме

У подопечных Псковского областного отделения Российского детского фонда, воспитанников Бобровского детского дома, появилась новая игровая комната. Оборудовать комнату необходимой мебелью и игрушками удалось благодаря средствам, собранным на предпасхальной акции «Доброе сердце». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском Детском фонде.

В учреждении живет более 70 детей-инвалидов – это ребята в возрасте от 4 до 18 лет, страдающие различными заболеваниями и отклонениями в развитии. Такие дети нуждаются в особой заботе и внимании. Педагоги и воспитатели учреждения стараются создать домашнюю атмосферу в учреждении, организовать индивидуальное пространство для развития девочек и мальчиков. Но для этого в учреждении не хватало игрушек для развития детей, специализированной мебели для комфорта и мягких ковриков для безопасности.

Средства на оборудование игровой комнаты в размере 77 743 рублей были собраны в ходе традиционной благотворительной акции Детского фонда «Доброе сердце». На эти средства приобрели развивающие игрушки, коврики и мягкую мебель, телевизор и DVD-плеер. Все это помогло наполнить игровую комнату домашним теплом и уютом. Теперь девочки и мальчики смогут играть и развиваться в комфортных условиях. Сделать все это удалось благодаря поддержке отзывчивых псковичей и активных волонтеров, которые призывали посетителей ГМ «Империал» сделать пожертвование.

«Мы благодарны и признательны каждому, кто не прошел мимо копилки, и не важно, каким был взнос. Для нас важно ваше неравнодушие и доброта к нашим детям!» - поблагодарил всех помощников директор Бобровского детского дома Александр Степанов.