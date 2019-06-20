Общество

Бургомистр Брилона отметил дружелюбие, гостеприимство и открытость псковичей на XXXIX Международных Ганзейских днях

Бургомистр города Брилона, доктор Кристоф Барч на пресс-конференции, посвященной итогам XXXIX Международных Ганзейских дней в Пскове, отметил особое дружелюбие псковичей, гостеприимство и открытость. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, конференция состоялась 30 июня.

«Это то, что мы хотели бы запомнить и взять с собой», - заявил спикер о перечисленных им достоинствах местных жителей.

Бургомистр Нойса Райнер Бройер, в свою очередь, отметил: «Псков - прекрасный город, который сумел провести Ганзейские дни!». По словам Райнера Бройера, вся немецкая делегация отмечает, что праздник прошел на достойном уровне.

«Та планка, которую задал Псков - высока, мы с интересом будет ждать, как пройдут Ганзейские дни в Брилоне», - заявил спикер.

Бургомистр Нойса выразил желание, чтобы в Брилоне ознакомились с опытом проведения Ганзы в Пскове и провели ее не менее достойно.

Напомним, в пресс-конференции участвовали бургомистр Любека Ян Линденау, бургомистр Брилона Доктор Кристоф Барч, бургомистр Нойса Райнер Бройер, и. п. главы Пскова Елена Полонская, глава администрации Пскова Александр Братчиков, президент Союза русских Ганзейских городов, мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин, член Президиума Ганзы Нового времени, координатор проектов Международного Ганзейского союза при ЕС Ингер Харлеви, а также директор Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина.