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Общество

Около 650 человек отправили на Ганзейских днях памятные письма при помощи Почты России

01.07.2019 21:01|ПсковКомментариев: 0

Около 650 человек отправили на Международных Ганзейских днях памятные письма при помощи Почты России. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском филиале ведомства.

Все четыре дня Ганзы, с 27 по 30 июня, на стенде Почты России гости фестиваля могли отправить тематическое письмо, посвященное ганзейским празднованиям.

Специально к Ганзейским дням УФПС Псковской области – филиал Почты России выпустила марки, специальные маркированные конверты с символикой и почтовый штемпель с символикой Ганзейских дней. За несколько дней около 650 псковичей и гостей города отправили памятные письма. Напомним, специальное гашение государственных знаков почтовой оплаты с символикой Ганзейских дней прошло в рамках торжественного открытия выставки промышленников Псковской области, 28 июня.

«За всю историю Ганзейского фестиваля Псков впервые принимал его в своих стенах. Для нас большая честь стать частью такого большого и масштабного праздника. Именно для того, чтобы подчеркнуть важность данного события для Пскова, мы предоставили возможность каждому посетителю Ганзейских дней отправить привет своим родным и близким. Ведь почта исторически объединяет людей», – отметил директор УФПС Псковской области Евгений Каратушин.

Теги: #Ганза #Международные Ганзейские дни
Источник: Псковская Лента Новостей
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