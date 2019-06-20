Около 650 человек отправили на Ганзейских днях памятные письма при помощи Почты России

Около 650 человек отправили на Международных Ганзейских днях памятные письма при помощи Почты России. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском филиале ведомства.
Все четыре дня Ганзы, с 27 по 30 июня, на стенде Почты России гости фестиваля могли отправить тематическое письмо, посвященное ганзейским празднованиям.
Специально к Ганзейским дням УФПС Псковской области – филиал Почты России выпустила марки, специальные маркированные конверты с символикой и почтовый штемпель с символикой Ганзейских дней. За несколько дней около 650 псковичей и гостей города отправили памятные письма. Напомним, специальное гашение государственных знаков почтовой оплаты с символикой Ганзейских дней прошло в рамках торжественного открытия выставки промышленников Псковской области, 28 июня.
«За всю историю Ганзейского фестиваля Псков впервые принимал его в своих стенах. Для нас большая честь стать частью такого большого и масштабного праздника. Именно для того, чтобы подчеркнуть важность данного события для Пскова, мы предоставили возможность каждому посетителю Ганзейских дней отправить привет своим родным и близким. Ведь почта исторически объединяет людей», – отметил директор УФПС Псковской области Евгений Каратушин.