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Александр Козловский принял участие в выездном совещании комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития ОПК

В Мурманске на борту атомного ледокола «Ленин» состоялось выездное заседание комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации при поддержке Экспертного совета по развитию судостроительной промышленности и морской техники и комитета по энергетическому, нефтегазовому машиностроению и новым производственным технологиям Союза машиностроителей России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Темой обсуждения стало решение задач, поставленных президентом Российской Федерации по итогам совещания по вопросу диверсификации оборонно-промышленного комплекса. Диверсификация ОПК – одно из ключевых условий развития экономики страны. Гособоронзаказ еще три года назад достиг предельных величин, и было бы недальновидно не использовать огромный потенциал ОПК в мирных целях. Глава государства поставил задачу довести долю гражданской продукции, выпускаемой оборонными предприятиями, до 30% к 2025 году и до 50% – к 2030.

Заседание организовал и провел координатор Экспертного совета по развитию судостроительной промышленности и морской техники, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. В обсуждении повестки дня приняли участие депутат Госдумы, член бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», куратор псковского регионального отделения «Союзмаш России», член Президиума Генсовета партии «Единая Россия» Александр Козловский, заместитель генерального директора - директора Дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша, член Бюро, председатель комитета по энергетическому, нефтегазовому машиностроению и новым производственным технологиям Союзмаша России Андрей Накипелов и другие.

Владимир Гутенев отметил, что выбор Мурманска в качестве площадки для работы Комиссии не случаен. Мурманск – важнейшая точка Севморпути, центр промышленно развитого региона, имеющего огромный инвестиционный потенциал. Именно на такие территории, отметил парламентарий, Россия будет опираться в решении задач диверсификации ОПК и экономического развития в целом.

Александр Козловский в своем выступлении подчеркнул, что показатели работы предприятий – это заслуга большого количества людей, которые живут и активно трудятся на этой климатически тяжелой территории, а задача органов государственной и региональной власти – всесторонняя социальная поддержка всех категорий граждан. «Партия «Единая Россия» с особым вниманием относится к этим территориям, активно содействуют их развитию, поддерживая и продвигая важные законопроекты, направленные на повышения социального уровня жителей крайнего Севера», - сказал Александр Козловский и добавил: «Как неоднократно подчеркивал Секретарь Генерального совета Партии «Единая Россия» Андрей Анатольевич Турчак, - самая главная наша задача - благополучие и благосостояние каждого человека».

По окончании мероприятия члены выездного заседания приняли участие в совещании Регионального совета Мурманского регионального отделения Союза машиностроителей России на тему «Решение задач развития высокотехнологичной промышленности Кольского Заполярья».