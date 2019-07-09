Общество

Псковская гордума сократила свои представительские расходы и затраты на СМИ

Расходы Псковской городской Думы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утверждены на сессии 12 июля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, бюджет Псковской городской Думы на 2020 год составит 55,7 млн рублей. В сравнении с бюджетом на 2019 год, который равен 59,4 млн рублей, сумма планируемых расходов гордумы уменьшится на 6% или 3,7 млн рублей.

Сокращения расходов планируется достичь за счет уменьшения затрат по контрактам со средствами массовой информации, по капремонту здания Думы, а также по закупке сувенирной продукции и представительских расходов.

Также при формировании бюджета на 2019 год смета Псковской городской Думы была уменьшена на 1,3 млн рублей. Средства были направлены на финансирование расходов, связанных с проведением Международных Ганзейских дней и выполнение ремонта пищеблока в средней образовательной школе №18 и учебного класса в общеобразовательной школе №1.