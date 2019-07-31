Общество

Главным редактором ЦДИ назначена Ольга Лосская

Главным редактором ЦДИ с 1 августа стала Ольга Лосская.

Ольга родилась в 1990 году. Окончила Псковский государственный университет по специальности «филолог», затем прошла курсы переквалификации при ПсковГУ по специальности «журналист». В псковском вузе она получила также дополнительное образование литературного редактора.

В журналистике с 2009 года. Ольга начинала свой путь как корреспондент газеты «Псковская провинция», затем с 2011 по 2014 годы работала в псковской городской телекомпании «Телеком», а с 2015 года вела информационные программы на телеканале «Россия 1», филиале ГТРК «Псков».

Замужем, воспитывает сына.

Напомним, в разные годы ЦДИ возглавляли Виктория Голубкова, Денис Бахтин, Ирина Потапова, Максим Голиков, Виктория Иванова.

Добавим, что возглавлявшая ЦДИ с 2011 по 2019 годы Виктория Голубкова остается в команде медиахолдинга «Гражданская пресса» и продолжит работу на ЦДИ и Псковской Ленте Новостей.