Общество

Более 3,5 тысяч жителей Псковской области пострадали от клещей с начала года

С начала года в лечебно-профилактические учреждения Псковской области обратилось с укусами клещей 3554 человека, в том числе 817 детей.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей главный врач областного Центра гигиены и эпидемиологии Сергей Никифоров, обратившиеся с укусами зарегистрированы во всех районах Псковской области. Больше всего пострадавших от клещей в Пскове - 1061 человек, в том числе 259 ребенка, Великих Луках - 282 человека, в том числе 70 детей; Опочецкои районе - 245 человек, в том числе 39 детей; Псковском районе - 179 человек, в том числе 67 детей.

Иммуноглобулин введен 142 укушенным, в том числе 137 детям.

В микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» за период с 1 января по 6 августа на исследования поступило 2069 клещей: исследованы методом ИФА на клещевой вирусный энцефалит 454 клеща, из них положительных - 3; исследованы методом ПЦР на клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, на моноцитарный эрлихиоз, на гранулоцитарный анаплазмоз 1596 клещей, из них 2 - положительные на клещевой вирусный энцефалит; 454 - положительные на клещевой боррелиоз, 41 - положительные на моноцитарный эрлихиоз, 7 - положительные на гранулоцитарный анаплазмоз;

Акарицидные обработки на территории Псковской области проведены на площади 489,438 га, в том числе в лечебно-оздоровительных учреждениях - 94,388 га.

За период с 31 июля по 6 августа в Псковской области с жалобами на укусы клещей обратились 97 человек, из них 18 детей.