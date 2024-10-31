Общество

В Госдуме предложили использовать маткапитал на образование родителей

Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в Минтруд России с предложением расширить возможность использования средств материнского (семейного) капитала на получение образования для родителей ребенка.

«На основании предложений и в рамках депутатских полномочий в настоящий момент осуществляется подготовка проекта.., которым будет предусматриваться возможность использования средств материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям на получение образования лицами, указанными в части 1 статьи 3 Закона в организациях на территории России, имеющих право на оказание соответствующих образовательных услуг, а также у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность», - сказано в обращении Сергея Колунова к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

В обращении сказано, что сегодня установлен перечень из пяти направлений, на которые лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами маткапитала: улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной пенсии для родителей, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет, пишет РИА Новости. Кроме того, в обращении приводится статистка, согласно которой люди, имеющие степень магистра, в среднем получают зарплату на 20,96% больше, чем бакалавры, и на 13,41% больше, чем специалисты.

По мнению парламентария, при учете острого дефицита профессиональных кадров в некоторых системообразующих отраслях российской экономики, принятие законопроекта будет способствовать дальнейшему развитию экономического потенциала России.

«Сегодня средства маткапитала можно направить только на образование ребенка, однако я получаю массовые обращения с просьбой распространить эту возможность и на родителей. Объяснение этому простое – инвестировать в себя, в свое развитие, значит инвестировать в благополучие семьи. И я полностью с этим согласен. Задача государства – развивать общество, именно поэтому мы должны дать молодым родителям возможность направлять средства маткапитала на собственное образование», — пояснил Сергей Колунов.