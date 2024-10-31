Культура

Кадриль откроет бал на «Ночи искусств» в музее-усадьбе Софьи Ковалевской

Кадриль откроет бал в музее-усадьбе Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района 2 ноября. Об этом заведующая Светлана Белюкова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы ждем всех посетителей. Если у кого-то будет желание приехать в костюме, мы, конечно, не будем против. Бал - это, может быть, и громко сказано. Мы будем пробовать этот вариант проведения мероприятия у нас в музее. Возник этот формат по инициативе очень активного сообщества города Великие Луки - "Танцующий город". Галина Аникеева им руководит, она и предложила провести бал в нашем красивом парадном зале, где, собственно, и проходили балы, светские мероприятия. Будет 6-8 пар, зал у нас небольшой. Для посетителей будут мастер-классы по старинным танцам. Проводить их будет другой известный в городе Великие Луки хореограф Эльвира Усейкина. На ее счету уже есть проведение нескольких армейских балов», – рассказала Светлана Белюкова.

На балу будут представлены несколько танцев, в том числе вальс, полька, падеграс. Открывать бал будет кадриль.

«Это не случайно. Здесь мы вспомним бал 1874 года, когда Софья Васильевна приехала в Полибино, уже с высокой степенью ученого. В ее честь был дан бал. И она открывала бал кадрилью, на который пригласила своего учителя Иосифа Игнатьевича Малевича», – добавила Светлана Белюкова.

Напомним, всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет 2 ноября в музее-усадьбе С. В. Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района. В программе экскурсия по выставке, показ короткометражного фильма о вкладе С. В. Ковалевской в изучение планеты Сатурн, а также познавательный космический квест.