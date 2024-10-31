Общество

Увеличение федеральной помощи в закупке льготных лекарств обсудил Михаил Ведерников с Советом Федерации

Встреча главы региона с сенаторами Совета Федерации состоялась сегодня, 31 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Главной темой стали вопросы, связанные с социальной сферой в Псковской области. Внимание участников встречи было приковано к выполнению постановления Совета Федерации, которое было подписано по итогам проведения Дней Псковской области в Москве.

«По итогам Дней Псковской области в Совете Федерации были приняты серьезные решения на серьезные объемы средств. Где-то мы получили действенные консультации, где-то — адресную поддержку, в том числе и по вопросу детско-взрослой поликлиники», — подчеркнул губернатор.

Также поговорили о необходимости внесения изменений в методику расчета субвенции из федерального бюджета на обеспечение пациентов льготными лекарственными препаратами. Только за последние 5 лет средства бюджета Псковской области, направляемые на льготное лекарственное обеспечение граждан Псковской области, увеличились более чем в 2 раза.

«У нас количество льготников каждый год увеличивается, в числе прочего это связано и с позитивными моментами — наращиванием темпов диспансеризации. У тех, кто раньше в сферу внимания медиков не попадал, выявляются заболевания на ранней стадии. Для нас этот вопрос важен, и мы хотели бы выйти на системные решения», — обратился к сенаторам Михаил Ведерников.

В числе вопросов был затронут важный для региона проект — строительство детско-взрослой поликлиники с женской консультацией в Завеличенской волости Псковского района. Медицинское учреждение будет рассчитано на 750 посещений в смену.

Напомним, что во время визита в Псковскую область члены делегации посетили учреждения здравоохранения региона, в том числе Псковский перинатальный центр, Псковскую областную клиническую больницу, военный госпиталь. Например, специалисты из Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева при Российской академии медицинских наук провели консультации для пациентов областной больницы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В рамках проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор» представители верхней палаты парламента посещают не только Псковскую область, но и Тверскую, Новгородскую, Смоленскую области.