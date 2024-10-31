Общество

Эксперты рассказали, как россияне могут получить доплату к пенсии от государства

Россияне с доходом до 80 тысяч рублей могут получить прибавку к пенсии в 7,5-8% от зарплаты, причем государство добавит половину этого дохода - для этого нужно откладывать от трех тысяч в месяц на накопительную пенсию с помощью программы долгосрочных сбережений, объяснили эксперты.

Согласно сайту Центрального банка России, программа долгосрочных сбережений (ПДС) нужна для создания финансовой подушки безопасности или получения прибавки к будущей пенсии. Внесенные в программу деньги вкладываются выбранным негосударственным пенсионным фондом (НПФ) в государственные ценные бумаги (ОФЗ), корпоративные облигации, акции и другие финансовые инструменты.

«Допустим, вы получаете 80 тысяч рублей в месяц, а значит (при участии в программе долгосрочных сбережений - ред.), можете рассчитывать на софинансирование государством вашей пенсии в течение десяти лет в размере трех тысяч рублей (это 3,75% от вашей текущей зарплаты за месяц). Если вы готовы ежемесячно инвестировать, то ваш взнос будет равен 7,5%. По нашим самым общим оценкам, через 15 лет вы будете ежемесячно получать примерно 7,5-8% от ежемесячного заработка с учетом индексации на инфляцию», - рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов.

Он отметил, что, по примерным расчетам, государственная пенсия при такой зарплате будет приносить около 33% утраченного заработка, а с учетом выплат из ПДС доход составит 40-41% от зарплаты, пишет РИА Новости.

«Для участия в программе необходимо быть гражданином России, достигшим 18 лет, и заключить договор с НПФ, который является оператором ПДС. Все операторы программы перечислены на сайте Банка России. Участники могут вносить любые суммы, переводить ранее накопленные средства и выбирать различные варианты выплат на момент выхода на пенсию», - объяснил доцент кафедры национальной экономики РАНХиГС Владимир Любецкий.

Максимальное софинансирование вложений в программу со стороны государства составляет 36 тысяч в год, уточняется на сайте ЦБ. Для получения поддержки размер вложений должен быть не меньше двух тысяч рублей в год, а начать получать выплаты из накопленных средств можно через 15 лет от начала действия договора или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.