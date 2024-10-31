Общество

Врач рассказал об опасности переломов после 50 лет

Мужчины и женщины после 50 лет рискуют столкнуться с опасными переломами и травмами тазобедренных и голеностопных суставов, которые потребуют длительного лечения, рассказал врач-физиотерапевт Евгений Лихачев.

«После 50 лет наиболее часты такие травмы как ушибы, растяжения связок и переломы, в частности, повреждения тазобедренных и голеностопных суставов. В основном, это последствия падений», - сказал он.

По словам специалиста, лечение может занять длительное время из-за возрастных нарушений обмена веществ, минерализации костей и кровоснабжения, пишет РИА Новости.